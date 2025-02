Com estreia na zaga e novidade no meio, Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude

Está confirmada a escalação do Grêmio para enfrentar o Juventude neste sábado (22), às 21h30min, na Arena, pelo primeiro jogo da semifinal do Gauchão.

A grande novidade é a estreia do zagueiro Wagner Leonardo, reforço contratado junto ao Vitória. Na lateral direita, João Pedro, que era dúvida, vai para o jogo. Outro destaque é a entrada de Monsalve como extrema pelo lado esquerdo do meio-campo na vaga do lesionado Aravena.