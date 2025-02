Com estreia de reforço, Grêmio está escalado para enfrentar o Ypiranga

A grande novidade fica por conta da estreia do volante Camilo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Já classificado para as semifinais do Gauchão, o Grêmio terá uma equipe considerada reserva para fechar a fase de grupos do Estadual. Contra o Ypiranga, em Erechim, o técnico Gustavo Quinteros optou por preservar os titulares. O argentino, inclusive, permaneceu em Porto Alegre.

A grande novidade fica por conta da estreia do volante Camilo, contratado recentemente pelo Tricolor. Ele fará companhia a Dodi e Pepê no meio de campo.

Assim, o Grêmio entra em campo com Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Camilo, Pepê e Dodi; Aravena, Monsalve e Arezo.

No banco, Leandro Desábato, auxiliar de Quinteros que comanda a equipe em Erechim, terá à disposição Adriel, Smiley, Nathan Borges, Luis Eduardo, Wesley Costa, Kaick, Zortéa, Tiago, Jeferson, Gabriel Mec e André Henrique.

O Tricolor tem 14 pontos e é o líder do grupo A do Gauchão. A partida deste sábado vale para tentar melhorar a posição na classificação geral do campeonato — atualmente é o terceiro, atrás de Inter e Juventude.