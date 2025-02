Com destaque da base, Grêmio divulga relacionados para o jogo contra o Juventude

Volante foi um dos destaques do Grêmio na Copa São Paulo.

O técnico Gustavo Quinteros relacionou 24 jogadores para a partida desta quarta-feira (5), contra o Juventude, em Caxias do Sul. Todos os titulares foram convocados para o jogo. A novidade na lista de relacionados fica por conta da presença do jovem Kaick .

O volante foi um dos destaques do Grêmio na última edição da Copa São Paulo . Suas atuações despertaram interesse de outros clubes. Vitória e Atlético-GO, por exemplo, buscaram informações sobre o jogador de 19 anos.

As ausências na lista de relacionados para a partida contra o Juventude são Ronald e Nathan Pescador . O volante deve ser emprestado. Já o meia parece estar fora dos planos da comissão técnica.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedro Gabriel; Cuéllar e Pepê; Edenilson, Monsalve, André Henrique (Gabriel Mec) e Arezo .

Juventude e Grêmio jogam a partir das 22h no Estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pela quinta rodada do Gauchão.

Confira os relacionados

