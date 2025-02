Cinco zagueiros que o Grêmio pode contratar nesta janela

Treinador gremista quer ao menos mais um reforço para a zaga. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio trabalha para entregar mais um zagueiro ao técnico Gustavo Quinteros. Pensando nisso, Zero Hora lista cinco nomes que podem pintar no clube gaúcho ainda nesta janela de transferências.

Para a posição, o Tricolor contratou Wagner Leonardo recentemente. A direção tricolor também fez proposta para o colombiano Jhohan Romaña, do San Lorenzo. No entanto, o clube argentino pede um valor na casa dos US$ 8 milhões (R$ 45 milhões na cotação atual) pela sua liberação. A oferta Tricolor foi de US$ 3,5 milhões (R$ 20 milhões).

O grupo ainda tem Rodrigo Ely, que renovou contrato, Jemerson, Gustavo Martins, Natã Felipe e Kannemann — este último se recupera de lesão.

A janela de transferências do Exterior se fecha na sexta (28). Os dirigentes gremistas vasculham o mercado na busca de mais um zagueiro para o elenco de Gustavo Quinteros.

Cinco zagueiros que o Grêmio pode contratar

Valentín Gómez

À direita, Gómez em duelo aéreo pelo Vélez. JUAN MABROMATA / AFP

O argentino de 21 anos é um dos grandes nomes do Vélez Sarsfield e trabalhou com Quinteros na campanha do título nacional. Se destaca muito nos duelos aéreos.

Valentín Gómez tinha pretensão de se transferir para a Udinese, da Itália, mas o negócio não se concretizou. O futebol brasileiro pode ser uma boa opção para o jogador, que tem forçado sua saída, segundo imprensa local.

Kaiky Naves

Naves tem recebido oportunidades no Palmeiras, mas não está na frente de nomes da hierarquia na posição. Cesar Greco / Palmeiras/Divulgação

O brasileiro de 22 anos pode deixar o Palmeiras, segundo a imprensa paulista, por não ser titular com Abel Ferreira.

Bom na saída com a bola e com facilidade no jogo aéreo (tem 1m86cm de altura), Naves joga mais pelo lado direito da defesa.

Luan

Luan está no futebol mexicano e já jogou por Palmeiras e Vasco. ALFREDO ESTRELLA / AFP

Aos 31 anos, Luan seria uma opção mais experiente para a zaga gremista. Ex-Palmeiras e Vasco, o jogador está no Toluca, do México, mesmo clube de onde veio o goleiro Tiago Volpi.

O atleta brasileiro é mais um nome que se destaca nos duelos aéreos, mas que também pode ajudar na construção de jogadas desde a parte de trás.

Willyan Rocha

Defensor foi alvo de Grêmio e Inter nesta janela. CSKA / Divulgação

O zagueiro Willyan Rocha está com 30 anos e atua pelo CSKA, da Rússia. O defensor brasileiro recebeu sondagens do Grêmio recentemente.

Em 2017, Rocha passou pelo grupo de transição do Grêmio. Ele é consistente na defesa e costuma estar sempre bem posicionado. Sua altura também ajuda no jogo aéreo: 1m91cm.

Kaio Pantaleão

O brasileiro Kaio Pantaleão é titular do Krasnodar. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Originalmente volante, Kaio Pantaleão, 29 anos, se tornou zagueiro e está há seis temporadas no Krasnodar, da Rússia.

O brasileiro tem uma especialidade diferente em relação aos demais nomes desta lista: os lançamentos.

*Produção: Nikolas Mondadori