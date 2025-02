Canhoto e "artilheiro": quem é Wagner Leonardo, novo zagueiro do Grêmio

Wagner Leonardo marcou 11 gols pelo Vitória. Victor Ferreira / Vitória,Divulgação

Se o sentimento dos torcedores quando um jogador deixa o seu clube tem valor, os gremistas podem se animar com a contratação de Wagner Leonardo. As redes sociais foram tomadas por torcedores do Vitória lamentando a venda do zagueiro para a equipe gaúcha e dispararam sua indignação com o negócio.

"Que golpe no peito do torcedor", "Esse valor é muito abaixo para vender para um concorrente direto em duas competições, tinha que meter a faca (cobrar caro) para valer a pena" e "Isso é um golpe muito forte no torcedor, estamos perdendo nossa base", foram algumas reações dos torcedores baianos nas redes sociais.

Com 25 anos, Wagner Leonardo rodou um pouco pelo futebol até chegar à Arena. Formado nas categorias de base do Santos, viveu no Vitória o melhor momento de sua carreira. Antes de chegar a esse momento, passou por Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense-POR.

No ano passado, quando já tinha se estabilizado como titular do Vitória, foi sondado para defender o rival Bahia. Usou as redes sociais para mostrar personalidade e que o negócio não sairia. Na publicação, disparou: "história não se vende" e o "show vai continuar". Junto, na postagem, haviam imagens de gols marcados por ele no clássico Ba-Vi.

Canhoto, Wagner Leonardo se destaca pela bola área, tanto na sua área quanto na do adversário. Foram 11 gols marcados em 97 partidas.

Os gols e suas atuações o elevaram ao status de ídolo em Salvador. Também se transformou no capitão da equipe. No Vitória, ergueu as taças do Campeonato Baiano e da Série B.

— Além de ser esse zagueiro artilheiro, o Wagner é muito forte nos confrontos, um defensor que sai à caça, persegue o marcador e costuma acertar, na maioria das vezes, os botes. É um zagueiro muito seguro e de muita qualidade. Até por isso ele é um dos jogadores com maior prestígio com a torcida do Vitória. Era uma peça fundamental no jogo da equipe do Thiago Carpini, tanto defensivamente quanto na construção de jogadas, porque é um zagueiro que tem muita qualidade com a bola no pé. É uma peça que chega ao Grêmio com total capacidade de brigar pela titularidade — avalia Alan Pinheiro, setorista do Vitória no Correio da Bahia.

Ao anunciar a venda, o Vitória informou que o Grêmio adquiriu 80% dos direitos econômicos de Wagner Leonardo. O clube baiano mantém 20% dos direitos. A transferência gira em torno de R$ 26 milhões.

O jogador está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a disputar a reta final do Gauchão.

Outros contratados

Wagner Leonardo não foi o único jogador contratado pelo Grêmio nesta sexta-feira (14). Além dele, o clube acertou com outros três atletas.