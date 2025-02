Campeão com a seleção brasileira sub-20, Igor Serrote recebe homenagem do Grêmio

Igor Serrote recebeu placa e camisa do presidente Alberto Guerra. Grêmio / Divulgação

O lateral-direito Igor Serrote foi homenageado na noite deste sábado (22) na Arena, em Porto Alegre. O atleta gremista foi campeão do Sul-Americano Sul-20 com a seleção brasileira.

Na zona mista do estádio, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, entregou ao jogador uma placa de reconhecimento e uma camisa com o número 2025 nas costas.





Igor Serrote ficou no banco de reservas para a partida contra o Juventude, a primeira da semifinal do Gauchão. Foi a primeira vez que ele pôde ser relacionado para um grupo principal nesta temporada.

No Sul-Americano Sub-20, disputado na Venezuela, o lateral foi titular em oito dos nove jogos do Brasil na competição. Só não atuou contra o Paraguai porque estava suspenso.

Chegada firme

Igor Serrote virou febre entre os brasileiros nas redes sociais após uma chegada firme no jogo entre Brasil x Argentina, no hexagonal final do Sul-Americano. Aos 42 minutos, Serrote deu uma entrada violenta em Alex Woiski, acertando a cintura do adversário. O árbitro deu cartão amarelo ao jogador brasileiro. O argentino teve de ser amparado ao sair de campo. O VAR não interferiu na marcação de campo.

Depois do apito final, brasileiros e argentinos trocaram empurrões e provocações. Serrote apontou para o símbolo da seleção e fez o gesto de mão espalmada com os cinco dedos alusivos ao pentacampeonato da Copa do Mundo. Franco Mastantuono, jogador argentino, respondeu lembrando do 6 a 0 da partida da primeira fase.

Elogio do professor

O técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes, destacou a atitude de Serrote no Sul-Americano da categoria.

Em entrevista ao ge.globo, o comandante afirmou que o lateral-direito mostrou paixão e comprometimento durante a campanha que terminou com o título da competição.