Atacante Cristian Oliveira e lateral Luan Cândido falam pela primeira vez como jogadores do Grêmio

O Grêmio aproveitou a segunda-feira (17) para apresentar o atacante Cristian Oliveira e o lateral Luan Cândido após o treinamento que abriu a semana. Os dois jogadores, agora, ficam à disposição de Gustavo Quinteros para as disputas de Copa do Brasil e Gauchão.

Em sua primeira fala como atleta do Grêmio, Luan Cândido aproveitou para expor suas características. Com 24 anos, o lateral estava no Bragantino.

— Como eu sou um lateral muito ofensivo, tenho um bom chute, um bom cabeceio, acho que isso agrega muito ao elenco. Sempre procurei ser esse jogador ofensivo, ter essa oportunidade de fazer mais gols. Assim como foi no Bragantino, e aqui não seria diferente — afirmou.

Ganhar é obrigação

O atacante Cristian Oliveira, por sua vez, abordou o investimento do Grêmio em sua contratação. O Tricolor desembolsou cerca de US$ 4,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador, que estava nos Los Angeles FC.

— Vou tomar isso com muita responsabilidade, tanto para a equipe quanto para mim. Pessoalmente, quero jogar o melhor possível no Grêmio — destacou.

O time gaúcho volta a campo na quarta-feira (19), às 19h30min, contra o São Raimundo. Depois disso, volta suas atenções ao Estadual, onde mira o octa.

— O Grêmio tem que ganhar tudo, é um clube grande, e é sua obrigação ganhar tudo, e estamos dispostos a isso — enfatizou Cristian.

— Não tenho dúvidas que vamos chegar e vamos conseguir isso, porque como é importante para os jogadores, também é importante para o clube. Então, me sinto tranquilo, porque o elenco em si está muito preparado para isso — completou Luan.

Pelo Gauchão, o Grêmio enfrenta o Juventude no sábado (22), às 21h30min, na Arena. A partida é válida pelas semifinais.