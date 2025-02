As alternativas no banco que podem decidir o Gre-Nal para o Grêmio

Monsalve teve bom início de ano. Lucas Uebel / Gremio / Divulgação

Em um Gre-Nal não importa quanto tempo você passa em campo. O mais relevante é o que se faz enquanto se está em campo. Quem sabe Arezo, Monsalve, André Henrique ou Edenilson não possam entrar no decorrer da partida contra o Inter, no sábado (8), e serem decisivos, como Alan Ruiz foi no clássico 403 vencido pelo Grêmio por 4 a 1.

Naquele jogo, o argentino mudou os rumos do jogo em 12 minutos. Entre os 28 e os 40 do segundo tempo, ele marcou dois gols e arrumou confusão com D'Alessandro.

Os quatro foram titulares na derrota por 2 a 0 para o Juventude, na quarta-feira (5). A utilização em Caxias do Sul indica que eles devem começar no banco diante do Inter.

Do quarteto, Edenilson é o mais experiente em clássicos, sobretudo atuando pelo rival. O meio-campista pode ser uma peça para o técnico Gustavo Quinteros mudar o desenho do time, posicionando o jogador mais recuado para atuar quase ao lado de Villasanti, dando maior liberdade para o lateral-direito e os atacantes.

Monsalve é uma boa aposta para ser um homem capaz de decidir a partida vindo do banco de reservas. Depois de ter perdido espaço na reta final de 2024, o colombiano ressurgiu sob o comando de Quinteros.

Disputou quatro partidas no ano, marcando duas vezes e concedendo uma assistência. Pode atuar tanto como substituto de Cristaldo ou em uma formação com menor poder de marcação ao lado do meia argentino.

André Henrique tem gol e assistência este ano. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Após um longo período parado devido a uma lesão, André Henrique reapareceu em 2025. Teve boas atuações nos poucos minutos em campo contra Caxias e Monsoon, marcando um gol. Também tem uma assistência na temporada. O jovem surge como uma alternativa para ocupar o corredor esquerdo de ataque.

Arezou vem ganhando oportunidades. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Arezo foi outro jogador que ressurgiu este ano, marcado seus primeiros gols pelo Grêmio. Pode ser uma opção para revigorar o comando de ataque no fim do jogo ou para atuar ao lado de Braithwaite em uma formação mais ousada.