Após sufoco na Copa do Brasil, Grêmio volta para casa em busca de entrosamento e alternativas

Gustavo Quinteros reconheceu dificuldades, mas pediu para tempo para trabalhar com as contratações recentes. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Ufa! O alívio tomou conta dos gremistas após a classificação (com sufoco) para a segunda fase da Copa do Brasil. Contudo, a atuação diante do São Raimundo, com empate no tempo normal e vaga conquistada nos pênaltis, acendeu alertas para o próximo compromisso do Tricolor.

O adversário batido na primeira fase da Copa do Brasil não possui divisão nacional e dedica-se apenas às competições regionais. Por outro lado, o confronto seguinte do Grêmio é diante de uma equipe da Série A do Brasileirão: o Juventude, no sábado (22), às 21h30min, na Arena, na estreia pela semifinal do Gauchão 2025.

O técnico Gustavo Quinteros reconheceu que o Grêmio esteve a quem do esperado. Na entrevista coletiva após a partida em Boa Vista, em Roraima, afirmou que é preciso mais tempo para trabalhar, em especial com os reforços que chegaram recentemente.

— Temos que trabalhar muito. Estrearam jogadores. Nós treinamos um dia. Fiquei (em Porto Alegre e não foi para Erechim no jogo contra o Ypiranga) para treinar com Lucas Esteves, Amuzu, Olivera, porque não se conhecem. Durante a competição, temos que treinar e melhorar durante as partidas. Lamentavelmente, os jogadores chegaram em cima da hora. Precisamos de mais trabalho — ponderou o técnico argentino.

Desfalques e alternativas

João Pedro saiu ainda no primeiro tempo após torcer o tornozelo esquerdo. Na entrevista coletiva após o jogo, em Boa Vista, capital de Roraima, o técnico Gustavo Quinteros admitiu que é "difícil que ele jogue a próxima partida".

João Lucas, que o substituiu contra o São Raimundo, foi expulso contra o Ypiranga e não pode jogar diante o Juventude. O lateral-direito Igor Serrote, campeão do Sul-Americano Sub-20 com o Brasil, está à disposição para a reta decisiva do Gauchão.

Quem também saiu no primeiro tempo contra o São Raimundo foi Aravena, com lesão muscular. O chileno será reavaliado no retorno à Porto Alegre. Monsalve, lateralizado, e Amuzu são alternativas. O belga, porém, ainda não tem condições físicas de atuar um jogo completo, conforme Quinteros. Jogador da posição, Pavon teve lesão confirmada há cinco dias e sua recuperação é esperada para ocorrer em até duas semanas.

Assim como o colombiano Monsalve, que novamente ganhou pontos com a boa atuação ao ingressar na etapa final, o estreante Cristian Olivera atuou os 90 minutos, foi participativo e fez o gol gremista no tempo normal, cacifando-se como uma das possibilidades do time titular no sábado.

— Monsalve e Olivera tiveram uma grande partida. Amuzu lhe falta fisicamente. Está (apto) para 50, 60 minutos, que é o que ele jogou. Mas estamos contentes com as contratações, (como) com o rendimento do (Lucas) Esteves, que é novo — elogiou Quinteros.

O lateral-esquerdo Luan Cândido, anunciado na última sexta-feira (19), não viajou a Roraima. Ele permaneceu em Porto Alegre para trabalho de reforço físico e a estimativa é de que leve até 15 dias para estar em condições de estrear.

Zaga questionada

Rodrigo Ely errou o passe que deu origem ao gol do São Raimundo, e Kanté, que balançou as redes, ganhou na velocidade dos dois zagueiros gremistas — a dupla foi formada com Jemerson. Na entrevista coletiva, o técnico argentino amenizou às críticas à Rodrigo Ely e não indicou mudanças no setor.

— Rodrigo se equivoca no passe. E há muitos erros no campo de jogo. É um campo totalmente diferente do que treinamos e jogamos. Então, às vezes, os passes não são como queremos. Se equivocou no passe e deu as costas da defesa (para o adversário) — analisou.

Wagner Leonardo, alternativa para a zaga contratada junto ao Vitória, permaneceu no banco em Roraima. Gustavo Martins e Viery, que costuma atuar como lateral-esquerdo improvisado, são as outras peças da posição.