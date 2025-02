Após as contratações, qual é o time ideal do Grêmio? Jornalistas opinam

Quinteros terá opções para escalar o time durante 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio foi um dos clubes mais agressivos na janela de transferências do início de 2025. Foram nove atletas contratados para reforçar o grupo de Gustavo Quinteros, que também chegou neste ano.

Em um cenário ideal, no qual o Tricolor possa contar com todos os jogadores do elenco, sem lesões ou suspensões, qual seria o time ideal do Grêmio em 2025? Zero Hora ouviu quatro jornalistas, que montaram os seus 11 iniciais.

Os times ideais

Diogo Olivier, comentarista da RBS TV colunista de Zero Hora

Grêmio ideal: Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Kike Olivera, Monsalve e Amuzu; Braitwaite.

— Duvido que Quinteros deixe Volpi na reserva, mas penso que deveria. Na lateral-esquerda, pode acontecer de ser Lucas Esteves ou Luan Cândido conforme o adversário. Na hora de se se proteger mais, o segundo. Wagner Leonardo é canhoto, mas é possível que acabe ficando no time e empurrando Jemerson para a direita, tomando o lugar de Ely. Mas, para começar com os reforços, pensando na hierarquia imediata de elenco, e sempre lembrando que teoria e prática nem sempre dialogam com harmonia, vejo esse como o time ideal.

Tati Mantovani, jornalista da TNT Sports em Madri, e torcedora do Grêmio

Grêmio ideal: Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Cuéllar; Kike Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

— Villasanti, Cuéllar e Braithwaite são os três que eu não abro mão do time e que estão garantidos. Os outros, eu acho que pode mudar muito. Mas tem uma questão que eu estou gostando muito do Quinteros, ele está tendo algo que o Diego Simeone teve quando começou a ter possibilidade de contratar no Atlético de Madrid. Dois jogadores para brigar por posição, disputa interna que fez com que o time desse um salto absurdo na qualidade do jogo e na motivação interna. Isso pode ser a chave no trabalho dele.

Sérgio Xavier, comentarista do SporTV

Grêmio ideal: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Villasanti e Cuéllar; Kike Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

— Já tem entrosamento e um jeito de jogar. Mas, quando vamos ver as peças, e não o conjunto, vemos uma grande indefinição com todas essas contratações. Quem é titular e não vai perder posição? Para mim é o João Pedro, o Villasanti e o Braithwaite. O resto é uma grande disputa de jogadores. A defesa tem um complicador, que são muitos canhotos. Na lateral-esquerda, eu iria em um jogo como o Gre-Nal com o Luan Cândido, já contra um time do interior com o Lucas Esteves. No meio, prefiro o Cristaldo, pois eu acho ele mais confiável do que o Monsalve.

Queki, torcedora identificada do Grêmio no Grupo RBS

Grêmio ideal: Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Kike Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

— Minha única questão é preferir o Jemerson à Rodrigo Ely. Porém, para ele jogar seria necessário deslocá-lo para a direita. Teria que ver como ia funcionar em campo.