Antes de ser anunciado pelo Grêmio, nome de volante Camilo aparece no BID da CBF

O jogador estava no futebol russo, defendendo o Akhmat Grozny, com quem tinha vínculo até junho de 2026. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o Tricolor assinou um contrato de três temporadas, até 2027. Apesar disso, a diretoria gremista alega que não precisará pagar uma compensação financeira aos russos. O modelo do negócio ainda é mantido sob confidencialidade.