Amuzu, Esteves e Camilo: a projeção para a estreia dos reforços do Grêmio 

Francis Amuzu já treina com seus novos companheiros. Lucas Uebel / Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros vai ganhar três reforços para a próxima rodada do Gauchão. A expectativa é de que Francis Amuzu e Lucas Esteves tenham seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O volante Camilo já está regularizado.

Não existe, no entanto, a certeza de suas utilizações na partida diante do Ypiranga, sábado (15), em Erechim. O belga Francis Amuzu deve fazer sua estreia pelo Grêmio na partida contra o São Raimundo, em Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Lucas Esteves e Camilo irão depender de análises da comissão técnica. O lateral-esquerdo desembarcou em Porto Alegre no início da semana para iniciar as atividades com seus novos companheiros. Já o volante Camilo vem treinando normalmente no CT Luiz Carvalho nos últimos dias e já teve seu nome publicado no BID.

A decisão sobre quem estará na viagem a Erechim vai ocorrer nas próximas duas atividades marcadas para o CT gremista. A utilização de força máxima está descartada.

— Temos duas viagens longas, temos que analisar bem com que equipe vamos viajar para jogar essa partida. Se vão todos que estão geralmente jogando ou se vai um time alternativo. Para começar da melhor maneira a Copa do Brasil e as semifinais do Gauchão, porque é um grande objetivo do clube. Vamos definir quais jogadores vão viajar e quais vão ficar para o compromisso seguinte — disse o técnico Gustavo Quinteros.

Depois da viagem a Erechim, o Grêmio vai para Roraima. Na próxima quarta-feira (19), os titulares de Quinteros estarão em ação contra o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Canarinho.