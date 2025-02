Adriel recebe proposta para ser emprestado pelo Grêmio a clube do Chile 

Adriel voltou ao Grêmio neste ano e está em negociações para renovar contrato. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O goleiro Adriel tem duas negociações distintas neste momento. A primeira é de renovação com o Grêmio e a segunda é para ser emprestado à Universidad Católica do Chile. As conversas avançam e devem ser fechadas nas próximas horas.

A tratativa pela renovação com o Tricolor foi aberta nos últimos dias. O vínculo atual tem duração até o final de 2025. As partes convergem por um novo contrato até dezembro de 2027 com um pequeno aumento salarial.

A medida visa garantir que o jogador não deixe a Arena de graça. Porém, o goleiro, de 24 anos, ocupa o posto de terceiro na hierarquia da posição. Volpi e Grando estão à frente.

As conversas com a Universidad Católica foram abertas nesta semana por indicação do técnico Tiago Nunes. Houve contato com o estafe e com o Tricolor. O comandante falou com Adriel para apresentar o projeto.

O empréstimo é tratado como encaminhado e sem custos a partir da assinatura da renovação. Os chilenos assumem o salário integralmente. Há boa relação entre os clubes pela chegada recente de Aravena a Porto Alegre, apesar da dívida gremista em parcelas do pagamento.

Negociação de renovação deve liberar o goleiro até dezembro A curiosidade é que Adriel pode cruzar o caminho do Grêmio na Copa Sul-Americana. Uma cláusula para escalar o atleta deve ser formada com a colocação de uma multa para tentar impedir a utilização do jogador contra a equipe. Não há cláusula fixada para compra.

O aval para a viagem para assinatura do empréstimo deve ser concedido até o final desta semana.