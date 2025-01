Viery ganhará oportunidade como titular do Grêmio contra o Monsoon

Depois de fazer sua estreia como profissional diante do Caxias, Viery viverá outra experiência pelo Grêmio . Diante do Monsoon, às 22h desta quarta-feira (29), o garoto terá a oportunidade de ser titular da equipe, improvisado na lateral-esquerda .

Após desempenhar em uma nova função, Viery ganhou pontos com a comissão técnica. A reportagem de Zero Hora apurou que ele treinou entre os titulares nos últimos dias e foi preparado para o jogo no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.