Quinteros projeta novas chegadas ao Grêmio: "De três a quatro jogadores"

Técnico espera receber reforços para o grupo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio segue em busca de reforços para a temporada de 2025. Após a vitória contra o Caxias por 4 a 0 na Arena pela segunda rodada do Gauchão, o técnico Gustavo Quinteros admitiu a chegada de mais jogadores para o restante do ano.

— Estamos esperando o Cuéllar e mais três ou quatro jogadores para completar o plantel. Estamos trabalhando com esses jogadores, mas também com aqueles que vão chegar ainda para entender a ideia de jogo — disse o treinador gremista.

Além da contratação de novos jogadores, o Tricolor também deve integrar novos atletas ao grupo principal. Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, promoveu sete garotos do time sub-20 para treinar com o elenco, incluindo o meia Gabriel Mec, 16 anos.

— Estamos tratando que venham alguns jogadores da Copinha. Estamos por conhecer alguns deles. Temos jovens que têm muitas condições e estão em processo de crescimento — completou Quinteros.

O Tricolor enfrentará o Monsoon na quarta-feira (29) no Estádio do Vale, às 22h, pela terceira rodada do Gauchão.

Confira na íntegra a entrevista do técnico Gustavo Quinteros