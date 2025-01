Quinteros aprova atuação do Grêmio na goleada contra o Caxias: "Melhoramos em relação à partida anterior"

Treinador aprovou a atuação gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

A primeira vitória do Grêmio na temporada de 2025 veio com direito à goleada contra o Caxias pela segunda rodada do Gauchão. O Tricolor, na noite deste domingo (26), fez 4 a 0 na equipe da Serra e assumiu a liderança do Grupo A do Estadual.

O time de Gustavo Quinteros fez os quatro gols durante o segundo tempo na Arena. O treinador gremista aprovou a atuação do Grêmio durante os 90 minutos em casa.

— Melhoramos em relação à partida anterior. Estivemos melhor na parte defensiva, não tão separado quanto a partida anterior. O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo foi melhor, defendemos melhor. Os volantes, na defesa, e os meias, no ataque. Falta mais trabalho, mais tempo, encontrar melhor funcionamento no ataque, mas demos um passo adiante — admitiu o boliviano, que elogiou Edenilson, autor de um dos gols da partida:

— É um jogador importante, tem dinâmica, tem velocidade, entende muito bem o jogo. Entrou como interior pela direita. Assistiu bem a Pavon, fez gol, foi um jogador importante no jogo — concluiu.

Com a pré-temporada curta ainda, o técnico do Grêmio deve fazer mudanças na equipe para enfrentar o Monsoon no meio da próxima semana. Quinteros deve substituir nomes como João Pedro e Villasanti.

— Tenho pensado em fazer muitas mudanças para a próxima partida. João Pedro, Jemerson, Villasanti, Martin (Braithwaite), Pavon, não queremos causar lesões e preciso ver jogadores que vêm treinando — finalizou.

O Tricolor enfrentará o Monsoon na quarta-feira (29) no Estádio do Vale, às 22h, pela terceira rodada do Gauchão.

Confira na íntegra a entrevista do técnico Gustavo Quinteros