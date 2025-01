Quem é quem no time do Grêmio que disputará a semifinal da Copinha

Gabriel Mec e Tiago são dois dos destaques da Copinha. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O Grêmio está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior 2025 e vai enfrentar o Corinthians na quarta (22), às 17h. Na busca do primeiro título, o Tricolor manteve boa parte do elenco que iniciou o torneio. Só dois jogadores inscritos no início não estarão no jogo que vale vaga na final.

Igor Serrote foi convocado para a disputa do Sul-Americano sub-20 com a seleção. Já o lateral-esquerdo Pedro Gabriel foi chamado por Gustavo Quinteros para fazer parte do time profissional no Gauchão 2025.

Os jogadores do Grêmio que vão disputar a semifinal da Copinha

Goleiros

João Victor

Outro goleiro de 18 anos. Natural de Brasília, disputou três partidas pelo time sub-20 em 2024. Todas pelo Gauchão sub-20.

Mateus Bertolo

Uma aposta do clube para o futuro. Apesar de ter apenas 17 anos, já treina com a equipe sub-20.

Ygor

Goleiro experiente para um time sub-20. Antes do Grêmio, passou por Cruzeiro e Atlético-GO. Na Copinha, ele defendeu um pênalti na disputa contra o Bragantino, nas oitavas.

Defensores

João Lima

João Lima é um dos melhores defensores da competição e ajudou o Grêmio no ataque. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

Natural de Brilhante (MS), fez toda a sua formação no clube. Tem 19 anos. Na Copinha, ele foi responsável por dois gols.

Luis Eduardo

Mais um jogador saltou etapas. Tem 16 anos e passagens por seleções de base. O defensor de Corrente-PI é um dos destaques da competição, com dois gols marcados.

Nathan Costa

Foi formado na Ponte Preta e chegou ao clube em 2024. Mostra boa imposição física. Aos 18 anos, tem 17 partidas na base tricolor.

Viery

O mineiro de Ubá é um dos nomes mais conhecidos do time sub-20 do Grêmio. Durante o ano, foi relacionado para partidas do time principal, mas não foi utilizado. Na Copinha marcou um gol, foi chamado ao profissional, mas deve seguir até o fim do torneio.

Cristiano

Aos 20 anos, está em sua última temporada na base. Uma boa atuação na Copinha pode lhe render um lugar no elenco principal. Catarinense de Joinville, está no sub-20 desde 2021.

Wesley Costa

É outro exemplo de lateral no último ano da base. Foi escalado quatro vezes entre os profissionais em 2024, em jogos do Gauchão e da Libertadores.

Meio-campistas

Araújo

O porto-alegrense de 19 anos estreou nos profissionais esse ano, na final da Recopa Gaúcha. Marcou quatro gols pelo time sub-20 este ano.

Hiago

Hiago marcou duas vezes na Copinha. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

Aos 20 anos, ainda não teve chance no time profissional. O meio-campista do Rio de Janeiro é um dos destaques na Copinha, com dois gols.

Jeferson

Aos 17 anos, viveu em 2024 sua primeira temporada como jogador sub-20. O jogador de São Pedro da Serra marcou três gols na última temporada.

Riquelme

É destaque não apenas pelo nome. Em campo, é um dos principais jogadores do elenco sub-20, embora tenha apenas 18 anos. Marcou sete gols em 2024.

Smiley

Ainda se ambienta ao time sub-20. O brasiliense tem 17 anos e atuou boa parte de 2024 no time sub-17. Disputou uma partida pela Copa FGF durante o período de transição.

Tiago

Oscilou entre as equipes sub-17 e sub-20. Tem apenas 16 anos. O meia é visto como um jovem promissor e recebeu elogios de Renato Portaluppi. Não marcou no tempo normal na Copinha, mas se destacou por marcar na decisão por pênaltis, contra o Bragantino, com uma cavadinha.

Kaick

O volante Kaick controla o meio de campo e chama a atenção pela qualidade defendendo e atacando. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O volante carioca tem 19 anos e foi um dos jogadores que mais atuaram pelo sub-20 em 2024. Foram 35 partidas, com quatro gols e uma assistência. Na Copinha, ele é um dos mais elogiados.

Atacantes

Alysson Edward

É um atacante oriundo de Apucarana-PR. Tem 18 anos e marcou sete gols em 2024. É o típico ponta driblador que adora confrontos um contra um. Foi o autor do primeiro gol do Grêmio na Copinha.

Gabriel Mec

É o principal nome das categorias de base gremista. Ágil e rápido, está na mira do Chelsea, que tentou sua contratação no ano passado. O mais impressionante é que tem apenas 16 anos. É o artilheiro do Tricolor na Copa São Paulo, com três gols.

Gabriel Passos

Está em sua primeira temporada no sub-20. Nascido em Governador Valadares-MG, tem 18 anos e teve poucas oportunidades na temporada. Porém, já fez um gol na Copinha quando teve chance de jogar.

Jardiel