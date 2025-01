Bitello trocou Porto Alegre pela capital russa em 2023. Divulgação / Dínamo Moscou

Após algumas reviravoltas, o Botafogo está próximo de acertar a contratação de Bitello, meio-campista revelado pelo Grêmio, atualmente no Dínamo de Moscou. O Tricolor acompanha a negociação pela possibilidade de ganhos com a transferência, já que tem direito a 20% do lucro dos russos na venda do jogador.

A cláusula, chamada no contrato como “mais-valia”, prevê esse percentual da valorização entre a ida e a saída do atleta do clube europeu. Conforme noticiado em 2023, época da assinatura, o Grêmio recebeu 10 milhões de euros na transação original.

A volta para o Brasil está bem alinhavada pela quantia de, aproximadamente, de 18 milhões de euros. Desta forma, o ganho de mercado foi de 8 milhões e o Tricolor lucraria 1,6 de euros, R$ 10 milhões na conversão atual.

Há também o mecanismo de solidariedade da Fifa que prevê cerca de 2,5% no valor total a ser pago pelo comprador. Logo, o montante pode ser ainda maior.

Em paralelo, o Cascavel-PR, clube formador, cobra o Grêmio pelo percentual antigo do jogador. A dívida está em cerca de R$ 6 milhões, segundo os paranaenses. O caso está na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.