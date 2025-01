Os desfalques e as reposições do Grêmio para encarar o Corinthians pela semifinal da Copinha

Zagueiro João Lima recebeu o segundo cartão amarelo na última partida e está suspenso. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Grêmio chega embalado na semifinal da Copinha após classificações emocionantes contra Bragantino e Palmeiras. No entanto, para o duelo diante do Corinthians, nesta quarta-feira (22), o Tricolor contará com, pelo menos, três desfalques, em relação aos últimos jogos.

João Lima e Zortea, suspensos com dois cartões amarelos, não estarão à disposição do técnico Fabiano Daitx nesta fase. Além deles, o treinador não poderá contar com o lateral Pedro Gabriel, que marcou um dos gols das quartas, atuando como ala, e foi chamado novamente por Quinteros para compor o elenco principal.

Dessa forma, Luís Eduardo deve ocupar a vaga de João Lima, formando o trio defensivo com Viery e Nathan Costa. Em relação aos outros dois, existem algumas dúvidas — uma mudança tática, inclusive, não está descartada. Surgem como opções os laterais Cristiano e Wesley Costa, os pontas Jeferson e Riquelme e até mesmo o centroavante Jardiel — esse último, principalmente, em caso de adaptação de esquema.

Outro possível desfalque é Gabriel Passos, que deixou o campo sentindo dores contra o Bragantino, ainda nas oitavas. O atacante não esteve relacionado na vitória contra o Palmeiras. Vale destacar que ele estava substituindo Alysson Edward, cortado da Copa São Paulo por desconforto no joelho.

Diante deste cenário, o Grêmio deve começar o jogo contra o Corinthians com o seguinte time: Ygor; Nathan, Viery e Luís Eduardo; Smiley, Kaick, Hiago e Wesley Costa (Cristiano); Tiago, Jeferson (Riquelme ou Jardiel) e Gabriel Mec.