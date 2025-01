O primeiro Gauchão de Braithwaite: centroavantes têm sido protagonistas nas últimas conquistas do Grêmio

Braithwaite disputou 20 jogos pelo Grêmio na temporada de 2024. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Nesta quarta-feira (22), a partir das 22h, Braithwaite conhecerá um novo tipo de futebol. Dos gramados europeus, de campos bem cuidados e iluminação perfeita, o centroavante será apresentado ao Gauchão. Ele será um dos titulares da primeira versão do Grêmio de Gustavo Quinteros, que enfrentará o Brasil-Pel no Estádio Bento Freitas. E terá as boas vindas do tipo que só o Estadual oferece. Cortesia de Aquila, zagueiro do Xavante, e adversário na estreia

— Eu saí lá de Ceilândia pra parar esse Braithwaite. Sem muita conversinha. Madeira nele o tempo todo. Noventa minutos de tempo ruim — disse o defensor.

Contratado em julho do ano passado, Braithwaite mostrou que sua adaptação ao Brasil foi rápida. O dinamarquês terminou a temporada passada como um dos poucos pontos positivos de um time que terminou o Brasileirão com o fantasma do rebaixamento como ameaça até os últimos momentos.

Em 20 jogos pelo Grêmio em 2024, o centroavante marcou oito gols e deu duas assistências. Mais importante do que o rendimento dentro de campo, o jogador mostrou que entendeu desde o primeiro dia no país a expectativa do torcedor brasileiro.

— No geral, há uma enorme pressão sobre os jogadores aqui. Todos têm opinião sobre você. O futebol é a vida das pessoas aqui, e você sente isso em todo lugar — disse, em sua chegada.

Braithwaite também será peça importante em um dos grandes objetivos do Grêmio em 2025. O clube começa nesta quarta-feira (22) a briga pela conquista do octacampeonato, um feito que colocaria o time na história do futebol gaúcho. E como os últimos anos mostram, a figura do centroavante é fundamental no campeonato.

As conquistas do Grêmio nesta década, são quatro títulos desde 2020, passam pelo protagonismo da figura do homem gol.

A figura do centroavante foi fundamental nas conquistas dos últimos dois campeonatos gaúchos. Em 2023, a Suarezmania tomou conta do Rio Grande do Sul. Antes de quase levar o Grêmio ao título do Brasileirão, o uruguaio deu uma prévia do que seria a temporada nos campos do RS.

Diego Costa

No ano passado, o Grêmio teve outro protagonista no ataque. Diego Costa demorou a chegar, mas o impacto do ex-centroavante de Atlético de Madrid e Chelsea foi visível. Em seis jogos do Gauchão, o atacante marcou seis gols e deu uma assistência. Incluindo um dos gols e passe para Nathan Fernandes marcar na vitória por 3 a 1 na decisão do campeonato, contra o Juventude.

Diego Souza foi essa figura entre 2020 e 2022, inclusive como artilheiro das edições de 2020 e 2021. Mesmo quando não teve o protagonismo com gols, o ex-centroavante era liderança dentro de campo e no vestiário. Uma responsabilidade que caberá agora a Braithwaite e que terá Aquila como primeiro adversário na disputa do Gauchão.