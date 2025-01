Leitores de ZH querem retorno de ídolo ao gol do Grêmio; veja resultado da enquete

Formado pela base gremista, Marcelo Grohe foi multicampeão pelo clube gaúcho. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Enquanto o Grêmio parece dividido entre Matheus Magalhães e Tiago Volpi para substituir Marchesín no gol, a torcida gremista sonha com o retorno de um ídolo para a posição.

Conforme enquete realizada nesta segunda-feira (20) por Zero Hora, 38,3% dos leitores gostariam de ver Marcelo Grohe no lugar do goleiro argentino, que está de saída para o Boca Juniors.

Formado pela base gremista e multicampeão pelo clube gaúcho, Grohe está com 37 anos e tem contrato até junho com o Al-Kholood, da Arábia Saudita. Apesar do desejo dos torcedores, segundo o colunista de GZH Eduardo Gabardo, a direção gremista não fez contatos para tentar viabilizar a volta de Grohe.

Atrás de Grohe, Navas apareceu com 19% dos votos dos torcedores, seguido por Matheus Magalhães (13,4%), Neto (9,8%) e Andrada (6,7%). Mais de 12% dos votantes gostariam de alguma outra opção para o gol do Grêmio. A enquete contou com 2.390 votos.

Confira o resultado da enquete

Leitores puderam votar ao longo da segunda-feira. Reprodução / GZH