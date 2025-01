Jogo entre Grêmio e Monsoon pelo Gauchão tem mudança de horário

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou o horário da partida entre Grêmio e Monsoon pela terceira rodada do Gauchão. O confronto será realizado às 22h da próxima quarta-feira (29), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Anteriormente, o jogo estava marcado para às 19h do mesmo dia.