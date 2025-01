Escalações de Grêmio x Corinthians

Onde assistir a Grêmio x Corinthians

Como chega o Grêmio?

Na fase de grupos, o Grêmio se classificou com sete pontos: duas vitórias, sobre Vitória da Conquista (4 a 0) e Porto Vitória (1 a 0) , e um empate, com o Atlético Guaratinguetá (1 a 1) .

Como chega o Corinthians?

Maior campeão da Copinha, o Corinthians ficou mais perto do 12º título do torneio ao vencer o Vasco por 1 a 0 no domingo e avançar às semifinais. O gol que decidiu a classificação saiu logo aos seis minutos do primeiro tempo, com Gui Negão.