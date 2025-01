A decisão é um jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis.

Quem passar, encara o São Paulo na final da Copinha , marcada para sábado (25), às 10h, no Pacaembu.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.