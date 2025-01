Grêmio vê evolução e Quinteros projeta passo adiante em próximas rodadas do Gauchão

A primeira noite de 2025 na Arena terminou do jeito que o torcedor gremista esperava. Mais do que a goleada por 4 a 0 sobre o Caxias, o Grêmio mostrou um rendimento de entusiasmar mesmo quem ainda estava descrente com os primeiros dias de trabalho de Gustavo Quinteros. E isso com as mesmas peças de uma equipe que decepcionou em boa parte do ano passado.