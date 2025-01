Grêmio realizará segundo teste da pré-temporada contra o Sindicato dos Atletas

Gustavo Quinteros completou uma semana de trabalhos no Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio FBPA, Divulgação

O Grêmio realizará na tarde desta sexta-feira (17) o segundo teste da pré-temporada. A partir das 17h, no CT Luiz Carvalho, o Tricolor enfrentará o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. O jogo-treino não será transmitido e nem será permitida a presença da imprensa.

A ideia era ter realizado um trabalho nesta quinta (16), contra o Avenida, mas o clube de Santa Cruz do Sul pediu para desmarcar. Com uma semana de atividades em Porto Alegre, o técnico Gustavo Quinteros poderá observar novamente o time que iniciará o Gauchão.

Na última segunda (13), o adversário foi o São José, em atividade que terminou com vitória gremista por 2 a 1 — com um gol contra e outro de Gustavo Martins. Os goleiros Marchesín, com sobrecarga muscular na perna direita, e Adriel, com desconforto, deverão continuar ausentes.

A tendência é de repetição da mesma escalação do início da semana, com: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

O Tricolor abre a temporada de forma oficial na próxima quarta-feira (22), diante do Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.