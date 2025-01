Comandante argentino tenta ajustar a defesa do time gaúcho.

O técnico Gustavo Quinteros parece ter resolvido um problema crônico das últimas temporadas do Grêmio . Nos dois primeiros compromissos de 2025, a equipe não sofreu gols — algo que não ocorria desde agosto de 2024.

O empate com o Brasil de Pelotas por 0 a 0 e a goleada por 4 a 0 sobre o Caxias mostraram a evolução defensiva do time gremista nesta largada de ano.

A última vez que houve uma sequência de resultados em que o Grêmio não sofreu gols começou em 28 de julho, e a sequência foi até maior. O Tricolor bateu o Vasco por 1 a 0 e, ali, engatou mais três partidas sem ser vazado. Os dois duelos contra o Corinthians pela Copa do Brasil, em que acabou eliminado nos pênaltis, e a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Na zona mista pós-jogo contra o Caxias, o lateral-direito João Pedro exaltou esta melhoria no começo de trabalho em 2025 .

O técnico Gustavo Quinteros também falou sobre a força da defesa no duelo deste domingo (26).

— Melhoramos em relação à partida anterior. Fomos melhor na parte defensiva, (as linhas não ficaram) tão separadas quanto a partida anterior. O primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi melhor, defendemos melhor — explicou.

Grêmio teve poucos jogos sem sofrer gols em 2024

Em 67 duelos na temporada passada, o Grêmio ficou sem sofrer gols em apenas 21 oportunidades . Desse número, sete foram pelo Gauchão. No total, o Tricolor foi vazado em 69% dos jogos .

Os jogos em que o Grêmio não levou gols

Grêmio não goleava desde maio

A última goleada tricolor foi em 29 de maio de 2024, contra o The Strongest, pela Libertadores . Na ocasião, o placar de 4 a 0 foi o último compromisso da fase de grupos, e a equipe gaúcha já estava classificada.

