Grêmio disputará a semifinal da Copinha pela sexta vez; relembre as cinco melhores campanhas

Última vez em que os gremistas ficaram entre os quatro primeiros foi em 2020. Guilherme de Souza Rodrigues / GR Press

O Grêmio disputará a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela sexta vez em sua história. Na edição de 2025, o Tricolor enfrenta o Corinthians, nesta quarta-feira (22), visando uma vaga na grande decisão. As outras vezes em que os guris gremistas ficaram entre os quatro primeiros da Copinha foram em 1973, 1983, 1991, 2002 e 2020.

Em duas delas, o Tricolor avançou à final — mas terminou como vice em ambas. Nas outras três, acabou eliminado. Abaixo, Zero Hora relembra as cinco melhores campanhas do Grêmio na Copinha.

1973

Foi logo em sua terceira participação no torneio que o Grêmio fez sua primeira melhor campanha. Com o campeonato bem mais curto do que é atualmente, o Tricolor passou por Comercial-SP, Goiás e Botafogo.

A eliminação veio na semifinal, diante do Fluminense, que viria a ser campeão da edição. Na extinta disputa por terceiro lugar, o Grêmio perdeu para o Santos.

1983

No ano em que foi campeão do mundo no futebol profissional, o Grêmio novamente chegou entre os quatro primeiros da principal categoria de base do Brasil. Na ocasião, o Tricolor se classificou em primeiro de sua chave, que também contava com Atlético-MG, Juventus, Vitória e Guarani. Nas quartas, eliminou o São Paulo.

Na semi, voltou a enfrentar o time mineiro, mas, desta vez, acabou derrotado por 2 a 0. Eliminado, o Grêmio foi para a disputa de terceiro lugar no torneio, onde venceu o Santos nos pênaltis. Já o Galo terminou como campeão daquela edição ao bater o Botafogo-SP.

1991

A Copinha contou com o Grêmio pela primeira vez em uma final apenas em sua 22ª edição. Com nomes que viriam a ser ídolos do clube, como Danrlei e Carlos Miguel, o Tricolor desbancou ao longo da competição times como Palmeiras, Novorizontino e Atlético-MG.

Na final, no entanto, veio um grande baque. O Grêmio foi goleado pela Portuguesa por 4 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

2002

A base gremista voltou a ser um destaque no torneio em 2002. De forma invicta, o Grêmio chegou até a semi passando por times de menor expressão como Sãocarlense, Gama, Juventus, Santo André e União São João.

O algoz da vez foi o Cruzeiro, que bateu o Tricolor nos pênaltis após empate em 3 a 3 no tempo normal. O Grêmio terminou na quarta colocação ao ser goleado na disputa de terceiro lugar pela Ponte Preta.

2020

Grêmio ficou com o vice após derrota para o Inter nos pênaltis. Inter / Twitter/Reprodução

O Grêmio ficou quase duas décadas fora dos quatro primeiros colocados da Copinha. Depois de 2002, a base gremista só voltou a disputar uma semifinal do torneio em 2020. Na ocasião, passou pelo Oeste por 1 a 0, após já ter deixado pelo caminho Chapecoense, Atlético-MG, e Vasco.

A grande decisão foi contra o seu maior rival. Inter e Grêmio protagonizaram um clássico daqueles para definir quem ficaria com o título. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, a final foi decidida nos pênaltis, com o Colorado levando a melhor por 3 a 1.

Produção: Leonardo Bender