Grêmio deve começar o Gauchão 2025 com cinco novidades em relação ao início de 2024; veja o que mudou

O Grêmio começa 2025 bem diferente se comparado ao início de 2024. São cinco atletas que devem ser titulares no primeiro jogo de 2025 que não estavam no elenco em janeiro do ano passado. Aliás, dificilmente o torcedor gremista pensaria, no início de 2024, que o Tricolor teria um dinamarquês como atacante para esta temporada.