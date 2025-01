Grêmio descarta lesão em Rodrigo Ely, mas zagueiro não tem presença garantida contra o Caxias

Zagueiro sofreu pancada no tornozelo durante jogo contra o Xavante na quarta-feira (22). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O zagueiro Rodrigo Ely realizou exames no pé direito na reapresentação do elenco gremista na tarde desta quinta-feira (23). A notícia é positiva, uma vez que o zagueiro não teve constatada lesão no local. Sua presença contra o Caxias, no entanto, não está garantida.

O zagueiro já iniciou tratamento no pé direito e, com o uso de medicamentos, deverá apresentar uma melhora nos próximos dias. No entanto, como a partida contra a equipe da Serra acontece em três dias, a presença do camisa 5 não está garantida.

O lado positivo é o fato de que uma grave lesão está descartada. No final de 2024, por conta de uma luxação também no pé direito, Rodrigo Ely perdeu as últimas rodadas do Brasileirão.

Caso não reúna condições de estar em campo contra o Caxias, Rodrigo Ely deve ser substituído por Gustavo Martins. Essa foi a opção de Gustavo Quinteros após a lesão sentida pelo titular na partida contra o Brasil de Pelotas.

Grêmio e Caxias jogam no próximo domingo (26), às 20h30, na Arena, pela segunda rodada do Gauchão.