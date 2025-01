Grêmio decide contratar goleiro brasileiro para o lugar de Marchesín e mira titular do Braga-POR

Matheus Magalhães está no futebol português desde 2014. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

O Grêmio já busca um substituto para o goleiro Marchesín, que está de saída para o Boca Juniors. A direção definiu que contratará um atleta brasileiro e mira Matheus Magalhães, 32 anos, titular do Braga-POR e que já está há mais de 10 anos no futebol português. Outros nomes também são avaliados.

O Tricolor quer um atleta nascido no Brasil porque o limite de nove estrangeiros já foi "estourado" com a contratação do colombiano Gustavo Cuellar e, ainda assim, o clube buscará um zagueiro "gringo", uma vez que o mercado nacional apresenta uma escassez de nomes viáveis para a defesa.

Para o gol, no entanto, o Grêmio avalia que há nomes brasileiros de qualidade cujos valores cabem no orçamento do clube. O preferido é Matheus Magalhães, que foi revelado pelo América-MG e está no futebol português desde 2014. Contudo, conforme apurado por Zero Hora, há outros nomes avaliados.

O Tricolor encaminhou a venda do goleiro Marchesín, 36 anos, para o Boca Juniors neste final de semana, após o clube argentino dobrar a proposta e oferecer cerca de 1,65 milhão de dólares (R$ 10 milhões) pela compra dos direitos federativos do jogador, quantia considerada expressiva para um atleta de 36 anos, que de forma clara manifestou o seu desejo de deixar o clube e atuar em La Bombonera.

Enquanto não conseguir contratar um novo goleiro, o Grêmio dará uma nova chance a Gabriel Grando, que vem treinando como titular ao longo da pré-temporada.