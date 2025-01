Grêmio chega ao Gauchão sonhando com oitavo título consecutivo no Estadual

Grêmio venceu o último Gauchão em cima do Juventude, que havia eliminado o Inter. Porthus Junior / Agencia RBS

Às 22h de quarta-feira (22), quando a bola começar a rolar em Pelotas, o Grêmio iniciará, contra o Brasil, uma campanha de Gauchão que ele espera ser histórica. Após sete anos de hegemonia no Estadual, o Tricolor tem a oportunidade em 2025 de igualar a maior sequência de conquistas de seu grande rival.

O Inter, afinal, orgulha-se do octa do Campeonato Gaúcho conquistado entre 1969 e 1976 — um feito jamais alcançado pelo Grêmio, duas vezes hepta, após levantar a taça de 2018 a 2024 e também entre 1962 e 1968.

— O octa gaúcho é um grande objetivo do clube, sim, e a gente vai estar muito empenhado em conquistá-lo — admitiu Alberto Guerra, presidente gremista, em exclusiva para Zero Hora, em dezembro.

Apesar da seca de títulos do Colorado, o vice de futebol do Tricolor, Alexandre Rossato, coloca o Inter como o favorito ao título deste ano e diz que a tarefa gremista não será fácil.

— O Grêmio valoriza muito o título, principalmente em função da possibilidade de ser o octacampeão. Mas acho que o Inter chega melhor. Pelo recall de 2024, o Inter eu vejo como um favorito, mas o Grêmio vai vender caro isso. Vai brigar pelo Gauchão, pelo Brasileirão, pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil. Mas, em especial, pelo Gauchão — resumiu.

Preparação para a estreia

O clube chega ao Gauchão com alterações significativas. Desde a última vez que o Tricolor entrou em campo, a comissão técnica passou por uma grande reformulação, com a saída de Renato Portaluppi e a chegada de Gustavo Quinteros, além da liberação de jogadores caros e experientes, como Geromel, Fabio, Reinaldo, Rodrigo Caio, Soteldo e Diego Costa.

Novos atletas já foram buscados, como João Lucas e, principalmente, Cuellar. Também devem ser anunciados em breve um novo zagueiro, um lateral-esquerdo e outro ponta, mas nenhum deles estará à disposição para os primeiros desafios do Gauchão.

Na casamata, Quinteros já tem noção do desafio que o espera. Desde as primeiras conversas com o argentino, os dirigentes indicaram para o novo comandante a necessidade de conquistar o Estadual. Houve uma surpresa pelo conhecimento da rivalidade e comprometimento com a causa.

— Quando a gente foi falar para ele sobre a importância do Campeonato Gaúcho de 2025, ele já saiu na frente. Sabia de toda a história. É um cara que conhece o Grêmio e que disse que vem para ser campeão. “Também quero fazer parte dessa história”. Foram essas as palavras dele — revelou Rossato em entrevista à Rádio Gaúcha.

Desfalques

A estreia da equipe na zona sul do Estado deve ter uma baixa considerável: Marchesín. O experiente goleiro, que tem negociações para se transferir para o Boca Juniors, se recupera de dores musculares e não treinou nos últimos dias. Com isso, Gabriel Grando é o favorito para assumir a vaga. João Lucas deve ficar no banco para manutenção de João Pedro entre os titulares. Cuellar, que será apresentado nesta segunda-feira (20), depende de questões físicas e legais para ficar à disposição.

Com isso, as outras novidades devem ser na lateral esquerda, com a entrada de Mayk, pela ausência de outro jogador para o setor, e colocação de Pavón na ponta direita, após ele perder espaço no decorrer de 2024.

A tendência é que o primeiro Grêmio de Quinteros tenha no Bento Freitas a seguinte escalação: Grando; João Pedro, Ely, Jemerson e Mayk; Villasanti, Dodi, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

O clube prepara logística normal para o confronto, começando o deslocamento para Pelotas na tarde de terça-feira (21), véspera da partida, após o último treino em Porto Alegre.