Grêmio avança e espera ter novo patrocinador máster ainda em janeiro

Clube negocia apenas com marcas de casas de apostas esportivas. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio segue em negociações para definir seu novo patrocinador máster a partir da temporada de 2025. Com o fim do vínculo com o Banrisul na parte da frente da camisa, o Tricolor deve anunciar uma nova marca para substituir o banco gaúcho. O Grêmio negocia apenas com marcas de casas de apostas esportivas.

Conforme apurado por Zero Hora, a expectativa é de que o acordo seja sacramentado até a próxima sexta-feira (24). A proposta é de cerca de R$ 50 milhões fixos mais valores variáveis. Não está descartado que o patrocinador que feche com o Tricolor também acerte com o Inter.

O banco gaúcho, que patrocina o clube desde 2001, passará para a parte de trás da camisa e pagará cerca de R$ 18 milhões para estampar o logo acima dos números. Há gatilhos para aumentar o valor a partir de conquistas esportivas.

Para a estreia no Gauchão, contra o Brasil-Pel, o uniforme gremista não deve ter marca alguma estampando o principal espaço da camisa.

O planejamento gremista é aumentar o número de receitas para a próxima temporada, explorando, além dos patrocínios já existentes, outras áreas da camiseta.

Atualmente, cinco marcas aparecem no uniforme do Grêmio: Banrisul, Vero, Unimed, Marquespan e Esportes da Sorte. O valor de patrocínio é considerado fundamental para a injeção de recursos neste momento da temporada.