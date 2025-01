Grêmio abre conversas para contratar goleiro Matheus Magalhães

Revelado pelo América-MG, atleta está há mais de uma década no futebol português. @sportingclubedebraga / Reprodução / Instagram

Após encaminhar a venda de Marchesín para o Boca Juniors, o Grêmio definiu o seu novo alvo para o gol. O Tricolor abriu conversas com o Braga, de Portugal, para contratar o brasileiro Matheus Magalhães, 32 anos. Já há um acordo com o goleiro, mas a alta pedida do clube português ainda trava o acerto.

O Braga exige 3 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) para liberar o atleta, que é titular da equipe. O Grêmio tenta diminuir os valores para avançar. Revelado pelo América-MG, Matheus Magalhães está há mais de 10 anos na Europa e deseja voltar ao Brasil.

O Grêmio encaminhou a venda do goleiro Marchesín, 36 anos, para o Boca Juniors neste final de semana, após o clube argentino dobrar a proposta e oferecer cerca de US$ 1,65 milhão (R$ 10 milhões) pela compra dos direitos do jogador. Tal quantia é considerada expressiva para um jogador de 36 anos, que de forma clara já manifestou o seu desejo de deixar o clube e atuar em La Bombonera.

Enquanto não conseguir contratar um novo goleiro, o Grêmio dará uma nova chance a Gabriel Grando, que treina como titular na pré-temporada.

Colaborou: Bruno Flores