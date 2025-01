Ex-Grêmio, Caíque é anunciado pelo Criciúma

O goleiro Caíque , que comunicou sua saída do Grêmio na última segunda-feira (13), foi anunciado como novo reforço do Criciúma nesta quinta (16).

"Caíque, que estava no Grêmio, chega ao Tigre com contrato de duas temporadas. O atleta já está no Centro de Treinamento Antenor Angeloni em preparação para as competições de 2025", escreveu o clube em nota oficial.