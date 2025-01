Especulado no Grêmio, Keylor Navas é anunciado pelo Newell’s Old Boys

O goleiro Keylor Navas foi anunciado pelo Newell’s Old Boys, da Argentina, na noite desta terça-feira (21). Aos 38 anos, o costarriquenho chega com contrato para a temporada de 2025 segundo o portal TyC Sports.

O jogador chamou a atenção do mundo na Copa de 2014, no Brasil, com grandes atuações pela Costa Rica, que avançou até as quartas de final da competição. Ele soma cinco temporadas no Real Madrid, pelo qual venceu três Champions League.