Em Porto Alegre, Volpi passa por exames médicos para assinar com o Grêmio

Novo goleiro do Grêmio, Tiago Volpi já está em Porto Alegre . O atleta chegou na Capital ainda na noite de domingo (26), sem alarde.

O atleta, que rompeu contrato com o Toluca , do México, passa por exames físicos e clínicos nesta segunda-feira (27) para assinar em definitivo até o final de 2026.

Aos 34 anos, Volpi deve ser apresentado nos próximos dias, e depende do registro no BID para ficar à disposição de Quinteros.

O Grêmio bancou a convicção de contratar o jogador, mesmo com a pressão de alguns torcedores contra a sua chegada. Além da virtudes, os dirigentes consideram a vontade de Volpi em vestir a camisa gremista foi essencial para sacramentar o anúncio.

Formado na base do Fluminense e revelado no São José, Volpi também jogou pelo Figueirense, Luverdense, Querétaro-MEX e São Paulo. Nos últimos três anos, defendeu o Toluca.

