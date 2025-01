Corinthians tem um desfalque para o jogo contra o Grêmio na semi da Copinha

Defensor será baixa no duelo pela Copinha 2025.

Desfalque do Corinthians na semi da Copinha

Gabriel Caipira é baixa do Timão para o duelo contra o Tricolor. Na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no domingo (19), o lateral-direito sofreu o segundo cartão amarelo e, conforme o regulamento da Copa São Paulo, está suspenso.

Conforme informado pela assessoria do Corinthians, outros nomes terão suas condições físicas avaliadas para o confronto — prática de rotina, visto que os compromissos na Copinha ocorrem em intervalos curtos.

Um provável time do Corinthians tem Kauê; Lucas Fernandes Gabriel, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado, Thomas e Dieguinho; Nicollas e Gui Negão.

