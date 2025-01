Como joga Francis Amuzu, atacante belga que está na mira do Grêmio

Amuzu é o típico jogador de beirada. Destro, ele atua preferencialmente pelo lado esquerdo, mas também jogou pela direita . Seu ponto forte está na capacidade de vencer duelos com velocidade pelo lado do campo. Ele também apresenta boa recomposição sem a bola.

Os números são parecidos com os que os atuais pontas titulares do Grêmio fizeram no último Brasileirão. Pavon teve 0,9 dribles por jogo, enquanto Aravena teve 0,8. De volta ao Santos após o término do empréstimo, Soteldo obteve 2,6 dribles por jogo. Ou seja, o estilo de jogo de Amuzu se assemelha mais a Aravena e Pavon do que ao do venezuelano.