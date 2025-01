Atleta sofreu pancada durante a partida contra o Goiás, na última quarta-feira. Angelo Pieretti / Grêmio

O atacante Alysson Edward desfalcará o Grêmio pelo restante da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com suspeita de lesão, o atleta foi liberado para retornar a Porto Alegre e iniciar tratamento e recuperação. A informação foi divulgada pelo clube na manhã desta sexta-feira (17).

O jogador sofreu uma pancada no joelho em lance na vitória sobre o Goiás, na última quarta (15), pela terceira fase da competição, que o fez deixar o campo com apenas 30 minutos do primeiro tempo. Antes disso, deu duas assistências para gols de Gabriel Mec.

Utilizado em alguns jogos do Brasileirão do ano passado, Alysson voltou ao time sub-20 para disputar o torneio de base. Titular em quatro dos cinco jogos do Tricolor, marcou um gol — contra o Vitória da Conquista na estreia da fase de grupos.

Único gaúcho vivo no torneio, o Tricolor entra em campo às 20h30min desta sexta, em Mogi das Cruzes, para enfrentar o Bragantino, pelas oitavas de final.