Colunistas opinam: a concentração antes dos jogos no futebol brasileiro deve acabar?

O assunto não é recente, mas gera polêmica quando alguém traz mudanças, caso de Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio. O comandante gremista aboliu a concentração neste início de trabalho na Arena.

Antes da partida contra o Caxias , no domingo (26), os jogadores se apresentaram na manhã da partida, podendo dormir em casa. A regra será utilizada durante o Gauchão.

Zero Hora perguntou a seus colunistas se eles são a favor ou contra a concentração antes dos jogos.

A concentração antes dos jogos no futebol brasileiro deve acabar?

Marcelo de Bona

"Não. Eu acho que algumas coisas precisam ser preservadas. O modelo de concentração deve ser atualizado, isso sim. Dois dias concentrado, por exemplo, é algo impensável. A obrigação de acontecer em todos os jogos também precisa ser revista. Mas o conceito de reunir atletas para marcar o início do jogo me parece importante."

Diogo Olivier

"Sim. É civilizado, ainda mais com o nosso calendário. A concentração obrigatória regular remete a internato. A ideia é o próprio grupo expurgar os que falharem e prejudicarem o trabalho coletivo. O futebol brasileiro e paternalista demais."

Marcos Bertoncello

"Sou a favor do fim da concentração no futebol, porém tenho sérias dúvidas sobre esta prática no futebol brasileiro. Infelizmente, os clubes ainda são muito subservientes aos jogadores, em uma espécie de paternalismo. A ideia, da qual discordo, é que os atletas precisam ser extremamente bem tratados para desempenharem melhor em campo, o que vai em direção oposta ao profissionalismo. Talvez não seja o momento para implantar o fim das concentrações."