Clube russo diz que Bitello, ex-Grêmio, está "desaparecido" e critica agente

Meia negocia com o Botafogo desde dezembro. X: @fcdynamo / Divulgação

A relação entre Bitello, ex-meia do Grêmio que interessa ao Botafogo, com o Dínamo Moscou, seu atual clube, anda conturbada. Nesta quinta-feira (23), o time russo enviou uma nota oficial aos clubes brasileiros, criticando a postura do atleta por ter permanecido no Brasil na intenção de negociar sua saída. As informações são do ge.globo.

O clube russo, representado pelo CEO Pavel Pivovavov, criticou expressamente a atuação do agente do atleta, Maickel Portela, por tentativas de negociação sem autorização.

O documento ressalta que Bitello tem um contrato de longa duração dentro do período protegido, enfatizando a frustração com a "má conduta" do jogador e a ilegitimidade de qualquer negociação sem o consentimento do clube, que chegou a identificar o jogador como "desaparecido".

Em resposta, Maickel Portela divulgou uma nota refutando as acusações do Dínamo Moscou. "Já tivemos inúmeras respostas a diferentes propostas encaminhadas ao Dínamo por mim e por representantes oficiais dos clubes interessados. Por isso, a todo momento onde, quando e o que Bitello estava fazendo era de conhecimento do clube e da sua gestão", escreveu o empresário, lamentando a postura do clube russo.

O Botafogo negocia com o Bitello desde dezembro e apresentou quatro ofertas ao clube russo. Na última semana, o Dínamo ofereceu uma contraproposta para negociá-lo por 18 milhões de euros. Os cariocas aceitaram. Contudo, houve divergência no valor da entrada, e o prazo para finalizar a negociação se encerrou na última quarta-feira (22).

Veja o documento do Dínamo Moscou na íntegra

"Referimo-nos aqui à situação do jogador profissional de futebol João Paulo de Souza Mares (Bitello), de nacionalidade brasileira, nascido em 07 de janeiro de 2000. O Jogador está atualmente inscrito no FC Dínamo Moscou; no entanto, ele não compareceu ao início dos treinos de meio de temporada com nosso clube e está desaparecido há dez dias.

Até onde sabemos, o Jogador permanece no Brasil, e seu agente - Sr. Maickel dos Santos Portela - tenta envolver outros clubes brasileiros em negociações sem autorização do Dínamo.

Posto isto, o Jogador tem contrato de trabalho de longa duração com o nosso clube, dentro do período protegido.

Embora estejamos profundamente frustrados com a má conduta por parte do Jogador, gostaríamos de enfatizar o nosso apreço pelo futebol brasileiro como um dos principais mercados globais. Portanto, devemos ressaltar que quaisquer negociações, passadas ou futuras, iniciadas pelo Jogador ou pelo Sr. Portela ou outros representantes, NÃO são autorizadas pela Dínamo. Assim, sob tais circunstâncias, quaisquer negociações deste tipo constituiriam um incentivo à violação do contrato de trabalho.

Confiamos na sua compreensão desta situação, que consideramos perturbadora e abusiva para qualquer clube de futebol, e pedimos-lhe que tenha esta informação em consideração."