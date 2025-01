Cinco destaques do Grêmio na classificação para as quartas de final da Copinha

Jardiel converteu dois pênaltis contra o Bragantino. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

O Grêmio se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (17) ao vencer o Bragantino por 5 a 4 nos pênaltis. No tempo normal, houve empate em 2 a 2.

O Tricolor encara o Palmeiras na próxima fase da competição. A partida será no domingo (19), em data e local a serem confirmados.

Veja, abaixo, quais foram os destaques do Grêmio na partida.

1 - Ygor

Apenas um dos 10 pênaltis decisivos não foram convertidos. E foi porque o goleiro defendeu a cobrança de Alexandre Pena, a segunda da série de cinco.

2 - Gabriel Mec

Aos 16 anos, é titular absoluto da campanha invicta do Tricolor na Copinha. Mais franzino do que a maioria dos atletas da Copinha em função da idade, novamente sofreu com as faltas adversárias. Contudo, a qualidade técnica o manteve com diferencial.

Além disso, na cobrança de pênaltis, mostrou personalidade. Foi o responsável pela quinta cobrança, a que garantiu a vaga.

Gabriel Mec, aos 16 anos, é o centro da criatividade gremista. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

3 - João Lima

É zagueiro, mas, pela escassez de atletas da posição, jogou na lateral-esquerda. Com boa estatura, mostrou senso de posicionamento e cabeceio certeiro no primeiro gol do Grêmio na partida.

João Lima fez o primeiro gol do Grêmio no jogo. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

4 - Luís Eduardo

Quando o jogo estava 2 a 1 para o Bragantino, no segundo tempo, o zagueiro evitou o terceiro — e possivelmente decisivo — gol do Bragantino. Filipinho passou pelo goleiro Yago, e o zagueiro gremista arrancou em velocidade para chegar a tempo de fazer o corte providencial.

5 - Jardiel

Após ser titular na terceira fase, começou no banco e entrou no segundo tempo contra o Bragantino. Sofreu o pênalti, que ele mesmo bateu e fez o 2 a 2 no tempo normal. Também converteu a terceira cobrança das penalidades que decidiram a disputa.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.