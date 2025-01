Atacante da base do Grêmio passa por cirurgia no joelho

Alysson se machucou no duelo contra o Goiás. Angelo Pieretti / Grêmio

O atacante Alysson Edward, 18 anos, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Grêmio, passou por cirurgia no joelho na quarta-feira (22). Ele sofreu uma ruptura em alça de balde do menisco medial durante o jogo contra o Goiás, no dia 15 de janeiro, pela Copinha.

De acordo com o Tricolor, o atleta foi submetido a uma videoartroscopia do joelho direito, realizada pelo médico Roberto Ruthner, no Hospital Moinhos de Vento. Alysson já iniciou o processo de reabilitação com os profissionais do Grêmio. A previsão é de que ele fique em recuperação por até cinco semanas.

Por conta da lesão, ele deixou o elenco gremista que estava em São Paulo. Assim, o atacante não participou dos jogos seguintes, vitória sobre o Palmeiras e derrota para o Corinthians, na semifinal.