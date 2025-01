As diferenças do time do Grêmio que encerrou 2024 para o que começa 2025

Última partida da temporada passada marcou a despedida de Pedro Geromel. Jefferson Botega / Agencia RBS.

São 45 dias entre o último jogo do Grêmio na temporada passada para o primeiro deste ano. De lá pra cá, algumas coisas mudaram no clube.

Até então, o plantel teve 10 saídas oficializadas e dois reforços confirmados — sem contar os retornos de atletas que estavam emprestados. Cuéllar, a principal contratação até o momento, ainda não está no BID e, portanto, não deve estrear na abertura da temporada, contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (22).

Fora das quatro linhas, ocorreram mudanças mais amplas, de dirigentes e comissão. O ídolo Renato Portaluppi deu lugar ao técnico Gustavo Quinteros e seus auxiliares argentinos. Abaixo, Zero Hora compara o time do Grêmio no último compromisso de 2024 e a provável escalação para o primeiro jogo de 2025.

Comparação entre o final de 2024 e o início de 2025

Despedida da temporada 2024

O último time escalado por Renato na temporada passada, para o jogo contra o Corinthians, na 38ª rodada do Brasileirão, teve: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Soteldo e Pavon; Diego Costa e Braithwaite. Entraram ao longo do duelo: Cristaldo, Pepê e Monsalve.

Desses, cinco não estão mais na equipe: Caíque, Geromel, Reinaldo, Soteldo e Diego Costa. Marchesín, que também está com saída encaminhada, era titular do gol gremista, mas não foi relacionado para a partida por conta de uma concussão no jogo anterior.

Estreia da temporada 2025

O provável primeiro time escalado por Gustavo Quinteros, ao que tudo indica, será assim: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Pedro Gabriel); Dodi e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Desses, apenas três não estavam no time no final da temporada: Grando, que estava emprestado; e Pedro Gabriel, da base. João Lucas, recém-contratado, fica no banco de reservas.

Vai e vem Tricolor

Quem chegou?

Gustavo Quinteros

João Lucas

Gustavo Cuéllar

Quem saiu?

Renato Portaluppi

Brenno

Rafael Cabral

Fabio

Reinaldo

Geromel

Rodrigo Caio

Du Queiroz

Soteldo

Diego Costa

Caíque

Marchesín*

*Saída ainda não oficializada

Produção: Leonardo Bender