As características que fizeram o Grêmio contratar Tiago Volpi

Tiago Volpi defendia o Toluca, do México. Divulgação / Toluca

Tiago Volpi foi anunciado nesta segunda-feira (27) como novo goleiro do Grêmio. O departamento de futebol escolheu o brasileiro para substituir Marchesín, que foi para o Boca Juniors.

O Grêmio fez uma avaliação positiva sobre o nível de Volpi. O Tricolor identificou no atleta características como refino técnico, capacidade para fazer defesas difíceis, bom jogo com os pés e liderança.

O portal Sofascore, especialista em estatísticas de futebol, apontou Tiago Volpi como o goleiro com melhor nota no último Apertura do México, tendo também o maior percentual de bolas defendidas nas competição.

Um dos pontos importantes para que a negociação avançasse foi a situação contratual do goleiro. Aos 34 anos, devido a um problema familiar, ele acertou a rescisão com o Toluca, do México, e chegou a Porto Alegre como agente livre.

*Produção: Bruno Flores