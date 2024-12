Soteldo desperta o interesse do Corinthians, diz portal 

Pelo Tricolor, o atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em 41 jogos nesta temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Emprestado ao Grêmio pelo Santos e com futuro indefinido, Soteldo desperta o interesse do Corinthians. A informação é do jornalista Samir Carvalho, do portal UOL, que afirma, inclusive, que um representante do Timão esteve reunido com o atleta em Porto Alegre nesta segunda-feira (9), um dia após a derrota gremista para o time paulista.

De acordo com as informações, Soteldo teria demonstrando bastante interesse em vestir a camisa do Corinthians. Companheiro de seleção venezuelana, o volante José Martinez também conversou com o atacante sobre o assunto, ajudando em uma possível negociação — apesar da consulta, valores não foram debatidos.

O que pode dificultar a negociação é que o Grêmio tem prioridade na contratação do venezuelano, embora ainda não tenha batido o martelo sobre contar com ele ou não para 2025 — o empréstimo vale até 31 de dezembro deste ano. Pelo Tricolor, o atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em 41 jogos.

O contrato de Soteldo com o Santos vai até 2027. Ainda segundo informações do portal, o Corinthians entendeu que precisaria investir cerca de US$ 5 milhões (R$ 30 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.