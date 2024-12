Protocolo de concussão tira Marchesín do último jogo do Grêmio na temporada

Goleiro foi substituído no intervalo contra o Vitória após sofrer choque na cabeça. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio não poderá contar com Marchesín no último jogo da temporada, contra o Corinthians, no próximo domingo (8), na Arena. Substituído no intervalo do empate com o Vitória nesta quarta-feira (4), em Salvador, o goleiro precisará cumprir o protocolo de concussão cerebral imposto pela CBF, que o impede de atuar na partida seguinte. Caíque deverá assumir a titularidade diante do Corinthians, na Arena, no próximo domingo.

O argentino sofreu um choque na cabeça nos minutos finais do primeiro tempo, no Barradão. Irritado, ainda cobrou o árbitro e foi advertido com um cartão amarelo. Na volta para a segunda etapa, não retornou do vestiário.

Em súmula, o juiz relatou que lhe foi entregue pela comissão técnica gremista o documento atestando uma concussão, o que não queimou uma substituição. O técnico Renato Portaluppi, inclusive, mexeu outras cinco vezes no time.

Entre as trocas, também aparece o atacante Aravena que, substituído com uma lesão muscular no primeiro tempo, já se torna uma dúvida para a rodada final do Brasileirão.

Por outro lado, voltam a ficar à disposição do Tricolor o zagueiro Geromel e o atacante Soteldo, que foram preservados da viagem à Bahia.

A delegação gremista retorna a Porto Alegre no início da tarde desta quinta (5), tendo um treino agendado para ocorrer no CT Luiz Carvalho. Ao todo, haverá mais três atividades para definir a escalação que enfrentará o Corinthians.