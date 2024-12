O que precisa acontecer para o Grêmio se garantir na Sul-Americana nesta quinta-feira 

Após o empate com o Vitória, em Salvador, o Tricolor ficou na 12º colocação, com 45 pontos. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA/Divulgação

O Grêmio pode entrar na última rodada do Brasileirão já garantido na Copa Sul-Americana de 2025. E tudo passa pelos resultados desta quinta-feira (5), mesmo que o Tricolor não entre em campo. Os gremistas precisarão ficar de olhos nos dois confrontos do dia: Athletico-PR x Bragantino e Fluminense x Cuiabá.

Para dormir classificado à competição continental, o Grêmio precisa do seguinte cenário: Fluminense e Athletico-PR não vencerem. Ambos jogam como mandantes contra adversários que estão no Z-4.

Após o empate com o Vitória, em Salvador, o Tricolor ficou na 12º colocação, com 45 pontos, e não pode mais ser ultrapassado nesta rodada. No entanto, se Fluminense e Athletico-PR vencerem, o Grêmio pode acabar o campeonato fora da zona de classificação para a Sula — que vai até a 14ª posição. Neste cenário, o Grêmio dependeria apenas de si mesmo na última rodada, contra o Corinthians — podendo até empatar.

No momento, o time carioca é o 16º colocado, com 40 pontos. Já a equipe paranaense está em 15º, com 42 pontos. Muito além de visar o torneio continental, os dois lutam contra o rebaixamento.

Do que o Grêmio precisa para chegar à última rodada garantido na Sul-Americana

Fluminense empatar ou perder para o Cuiabá;

Athletico-PR empatar ou perder para o Bragantino.

Produção: Leonardo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.