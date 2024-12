O motivo que trava a busca do Grêmio por novos preparadores físico e de goleiros

A contratação de um novo treinador é a prioridade do momento no Grêmio. Antes de definir quem irá ocupar os cargos de preparador físico e de goleiros, a diretoria pretende anunciar o substituto de Renato Portaluppi . Afinal, poderá caber a ele a indicação de profissionais da confiança para ocupar os postos vagos na comissão técnica .

Desde o anúncio do desligamento dos quatro profissionais — Mauri Lima e Ênio Oliveira que trabalhavam com os goleiros; Mário Pereira e Gabriel Alves na preparação física —, o clube tem sido procurado, com o oferecimento de alguns nomes que atuam nestas áreas. Porém, a sinalização feita ao mercado é de que qualquer avanço neste sentido dependerá do aval do novo comandante do vestiário.